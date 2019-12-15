У Кремлі назвали причину розбіжностей Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін далекі від згоди з цілої низки питань.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пише видання Lenta. Також Пєсков зазначив, що лідери двох країн "почали розмовляти один з одним".

Володимир Зеленський і Володимир Путін lefigaro.fr

За словами Пєскова, діалог між лідерами двох країн "все ж йде". При цьому він підкреслив відмінності між точками зору глав держав.

"Вони далекі від згоди з цілої низки питань. Вони, зрозуміло, використовують різну термінологію", – заявив Пєсков.

При цьому представник Кремля нагадав, на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі Зеленський і Путін "проговорили віч-на-віч хвилин 10-15". Він підкреслив, що "це не так коротко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на саміті "нормандської четвірки" в Парижі сторони не підписали жодного документа. Також не було підписано підсумкове комюніке, яке представили члени засідання.

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандського формату" в Парижі часто переходив на українську мову, що стало "подразником" для російської сторони.

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