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15 грудня • оновлено в 12:11
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У Кремлі назвали причину розбіжностей Зеленського і Путіна

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Президент України Володимир Зеленський і глава Росії Володимир Путін далекі від згоди з цілої низки питань.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, пише видання Lenta. Також Пєсков зазначив, що лідери двох країн "почали розмовляти один з одним".

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

lefigaro.fr

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За словами Пєскова, діалог між лідерами двох країн "все ж йде". При цьому він підкреслив відмінності між точками зору глав держав.

"Вони далекі від згоди з цілої низки питань. Вони, зрозуміло, використовують різну термінологію", – заявив Пєсков.

При цьому представник Кремля нагадав, на переговорах лідерів "нормандської четвірки" в Парижі Зеленський і Путін "проговорили віч-на-віч хвилин 10-15". Він підкреслив, що "це не так коротко".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на саміті "нормандської четвірки" в Парижі сторони не підписали жодного документа. Також не було підписано підсумкове комюніке, яке представили члени засідання.

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандського формату" в Парижі часто переходив на українську мову, що стало "подразником" для російської сторони.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нормандський формат
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не удивительно, что агрессор и страна, подвергшаяся нападению имеют диаметральные взгляды на терминологию.
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3
1
Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
В правилах общения глав государства предусматривается переводчики и это огваривается заблаговременно. Если Зеленский переходил на украинский, что не было оговорено в своё время, то это отсутствие этики, а другими словами хамство.
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1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зеля "часто переходил на украинский язык" и это стало причиной раздражения? Представьте, вы разговариваете с человеком на украинском, а он каждые 3 минуты вдруг переходит на непонятный для вас язык, делая зачем-то вид, что забыл украинский. А потом вдруг вспомнил. А потом опять забыл. Как? Вас не будет это раздражать?
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0
3
Беленькая Мария
Беленькая Мария
Кристина Стефанова, Нет не будет. Украинский и русский языки похожи. и автоматически переходишь с одного языка на другой не замечая этого... Порой не замечаешь на каком кто говорит..-(
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0
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