У Кремлі наклав на себе руки співробітник охорони Путіна – ЗМІ

На території Кремля (Москва) застрелився співробітник підрозділу Федеральної служби охорони Росії, що відповідає за особисту охорону президента Володимира Путіна, Михайло Захаров.

Інформацію поширили російські Telegram-канали, підкреслюючи, що чоловік наклав на себе руки під час служби. Інцидент зокрема трапився у 5-му відділі Управління особистої охорони Служби охоронних заходів ФСО РФ.

"За словами колег Захарова, причиною його загибелі могло стати байдуже ставлення керівництва ФСО до умов його роботи, а також численні перепрацювання, – в одну з останніх змін він був змушений перебувати на роботі понад 15 годин", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, нібито дружині загиблого не повідомили про причини смерті чоловіка. ЗМІ пишуть, що з жінкою зв'язалося керівництво охоронця і розповіло тільки про його загибель, "не вдаючись у подробиці того, що трапилося". Хоча підкреслюється, що останнім часом чоловік не жив разом із дружиною і в грудні вони повинні були розлучитися з обопільної згоди.

Колеги Захарова начебто розповіли, що останнім часом у ФСО почастішала практика перепрацювань через гостру нестачу кадрів. Охоронці кажуть, що часто їм доводиться робити не тільки в свою зміну, а й за колег, які звільнилися. Ці додаткові години служби, стверджують вони на умовах анонімності, ніяк не оплачуються.

"Раніше, накопичивши достатню кількість понаднормових змін, можливо було вийти достроково на пенсію, наприклад, на рік раніше, ніж треба. Однак зовсім недавно цю практику скасували і керівництво ФСО донесло до рядових співробітників, що всі їхні "додаткові години" обнуляються", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в Москві знайшли мертвим снайпера ФСО, який був співробітником охорони президента Володимира Путіна. 24-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці.