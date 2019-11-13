Ніс у рюкзаці: у Росії спіймали юнака з людським черепом. Моторошні фото

У місті Краснодар (Росія) у рюкзаці 19-річного хлопця охорона торгового центру, в який він зайшов, знайшла справжній людський череп.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляється в Telegram-каналі Life Shot (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Юнака попросили показати вміст рюкзака на вході. Охорона, побачивши череп, одразу викликала поліцію, яка затримала студента. Було ініційовано питання про відкриття кримінального провадження.

У Росії спіймали юнака з людським черепом у рюкзаку

Показово, що сам затриманий заявив, що просто десь відкопав людські останки. Навіщо він носив кістки з собою – незрозуміло.

У Краснодарі студент ходив із людським черепом у рюкзаку Life Shot

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі розігралася кривава драма. Професор історії Олег Соколов вбив 24 річну аспірантку-коханку і намагався втопити в річці рюкзак з її відрубаними руками.

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