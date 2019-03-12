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У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на складі з папером: перші фото і відео

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У Краснодарі (Росія) в районі Руберойдового заводу загорівся склад із поліетиленом і папером.

Повідомлення про займання у складському приміщенні на проїзді Майському надійшло до МНС о 15:48 (за московським часом). Пожежники встановили, що вогонь поширився на площу 600 квадратних метрів.

За попередніми даними, під час пожежі ніхто не постраждав, повідомляє прес-служба ГУ МНС Росії у Краснодарському краї.

У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на складі з папером: перші фото і відео
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До гасіння пожежі залучено 61 особу і 13 одиниць техніки.

У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на складі з папером: перші фото і відео

t.me/krd_tipich_ru

Як писав OBOZREVATEL, у російській Пермі 17 січня сталася пожежа у великому бізнес-центрі. Щоб врятуватися від вогню, люди були змушені вистрибувати з вікон.

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Місце
РосіяКраснодар
Тег
Новини Росії
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