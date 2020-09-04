У КПРФ назвали монтажем заяву Зюганова про спалену Гітлером "наволоч"

У КПРФ заявили, що поширене в мережі відео зі словами лідера партії Геннадія Зюганова про Адольфа Гітлера, який "спалював всяку наволоч", змонтовано.

Як повідомив телеканалу 360° керівник пресслужби КПРФ Олександр Ющенко, відео "відрізали, підрізали і підредагувати", а потім запустили в інтернет.

"Будь-який сюжет можна змонтувати так, що завтра ви з ніг на голову поставите. І далі будемо так само задавати питання, як так вийшло", – сказав він.

Ющенко звернув увагу, що в ролику мова Зюганова обривається – тексту далі немає, тому фраза і чується неоднозначно.

"Звичайно, відрізано, вирвано з контексту. Там же йде перерахування... Інша наволоч, яка лізла на нашу країну", – закінчив він речення за партійного лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL 3 вересня Зюганов виступив на Червоній площі в Москві, згадавши про Орду монголів, наступ Наполеона на Москву і звірства Третього рейху.

"Гітлер побудував концтабори і спалював в печах усіх підряд: і росіян, і євреїв, і поляків, і всю іншу наволоч", – сказав політик.

При цьому на офіційному сайті КПРФ в текстовій розшифровці промови Зюганова відсутні ці слова.