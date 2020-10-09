У Росії вівчарка вижила після усипляння і вибралася з могили. Фото

У республіці Комі (РФ) вівчарка, яку приспали і поховали господарі, зуміла вибратися з могили й намагалася повернутися додому.

Інцидент стався в Княжпогостському районі. Тварину, яка йшла вздовж траси, помітила водійка авто, пише "Коминформ".

Жінка повернулася, щоб підібрати пса. Той спочатку йшов по узбіччю, а потім ліг, вибившись із сил. Після того, як вівчарку нагодували, її вдалося посадити в машину.

Водійка привезла собаку в Ухту і зв'язалася з фондом допомоги бездомним тваринам, які оплатили лікування вівчарки.

Через деякий час господарі собаки знайшлися. Вони розповіли, що вівчарка на прізвисько Кірюша довго хворіла, після чого її приспали і поховали в лісі. Однак, доза препарату, очевидно, виявилася несмертельною.

Через деякий час господарі стали заперечувати, що це їх тварина, хоча в неї була така ж мітка від ін'єкції на лапі. Господарі заявили, що їх пес знаходиться в могилі, після чого видалили листування в мережі.

Зазначається, що для Кірюші підшукують нових господарів. Волонтери розповіли, що пес дуже добрий, не гавкає на перехожих, привчений до повідця, абсолютно неагресивний. Із хвороб – тільки хронічний артрит.

Як писав OBOZREVATEL, українські правоохоронці розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення хворих COVID-19.