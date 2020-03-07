У місті Колпіно під Санкт-Петербургом (РФ) вбили 14-річного підлітка, після чого правоохоронці штурмували квартиру судді Колпинского районного суду Віталія Саяпіна.

Тіло хлопчика зі смертельним вогнепальним пораненням знайшли 7 березня близько 21:00 за місцевим часом біля житла судді – на сходовій клітці будинку 4 на вулиці Іжорського Батальйону. У вбивстві підозрюють 14 річного сина Саяпіна Артема, передає "Фонтанка" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Колпіно знайшли труп підлітка і штурмували квартиру судді Колаж

СОБР Росгвардії зламав двері і зайшов у квартиру, однак підозрюваного там не виявили. За інформацією сусідів, передбачуваний вбивця втік.

На місці події було керівництво СК Петербурга і начальство ГУ МВС, а також сам суддя Віталій Саяпін, його дружина і 20-річна дочка.

Імовірно, підлітка застрелили з мисливської рушниці. У момент злочину в квартирі могли знаходиться кілька осіб – син судді і його приятелі. Одного з них вже знайдено і він дає свідчення. Обидва підлітки вчаться в одній гімназії №402 у Колпіно.

За словами свідка, в хлопчика вистрілив саме син судді.

Будинок, де знайшли вбитого хлопчика і штурмували квартиру

Будинок, де знайшли вбитого хлопчика і штурмували квартиру

Відомо, що вбитий школяр проживав недалеко від місця трагедії, на Заводському проспекті. Baza пише, що жертву звуть Владислав Байдак.

За словами близьких неповнолітнього, школяр, ймовірно, разом із компанією зібрався на день народження до свого друга, передає 5-tv.ru.

"Сам по собі хлопчик не п'є, не курить, розумний. Я думаю, компанія була така ж. Не знаю, звідки у них зброя", – поділилася співрозмовниця.

Дядько загиблого додав, що дитина, судячи з усього, була знайома із сином судді.

"Раз вони там були на дні народженні, значить, були знайомі: однокласники, друзі", – сказав він.

Будинок, де знайшли вбитого хлопчика і штурмували квартиру

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі чоловік скинув жінку в річку, після чого стрибнув слідом, намагаючись врятувати її. У результаті він потонув, а постраждала залишилася жива.

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