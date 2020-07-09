Если говорить о том, удалось ли Путину легализовать свое вечное правление с точки зрения юридического оформления, то эта цель достигнута. У меня не было никаких сомнений, что ему что-то помешает это сделать. В России уже давно разрушены политические механизмы по предотвращению подобных антиконституционных переворотов. С другой стороны, там нет и тех, кто готов был бы, как в Украине, взять на себя ответственность за "свержение" власти.

Не было ни одной причины, по которой у Кремля могли возникнуть какие-то проблемы в рамках реализации этого проекта. Поэтому путинская администрация так издевательски провела вот эту процедуру по голосованиям на референдуме. Но то, что страна, обладающая таким большим ядерным арсеналом в мире, превратилась в посмешище – на самом деле страшно. Это показывает, в каком состоянии находится Путин и те люди, которые правят страной. Очевидно, что в Кремле наступила настолько серьезная интеллектуальная, профессиональная и моральная деградация. Казалось бы невозможно представить, чтобы они пали еще больше, но тем не менее это постоянно происходит.

Если бы подобное произошло в какой-нибудь Северной Корее, мы бы посмеялись. А тут в России люди голосовали даже без паспорта, без проверок статуса тех, кто выполняет функции представителей избирательных участков и так далее. Нельзя назвать инфраструктурой гараж, подвал или детскую площадку. Получилось псевдоголосование.

И то, что такой процесс происходит в рамках обнуления президентства Путина, – яркая иллюстрация ситуации в России. Именно так там будут происходить последующие выборы и функционирование самого государства на всех уровнях: на лавочках, в подвалах, в подворотнях, на заборах, под заборами. Вот это и есть все российское государство.

Но не только государство и руководство деградировали до такой степени, а и все эти прислужники, бюджетники, которые готовы продаваться за жалкие деньги. Российское общество деградировало в целом. На участки ведь пошли не только те, кого сгоняли. Бросьте, это чушь собачья. Навальный, который говорит, что этих людей заставили, их шантажируют и так далее, они подневольные, они не сами... Да глупости! На участки пошли взрослые и ответственные люди и проголосовали не "против", а "за". Хотя были и такие, кто голосовал "за", считая, что в Кремле уже все решено. Мол, раз Путин захотел остаться, он останется.

Это еще значит, что Путин и его окружение абсолютно расслабились. Если раньше они хотя бы заботились о том, чтобы все выглядело красиво, то теперь им стало абсолютно безразлично. Они поняли, что съедят все – и внутри России, и за ее пределами.

На самом деле постконституционная реальность – это окончательная деградация и полная депрофессионализация российского руководства. В то же время это и цементирование руководства, как сказал Песков. Это опасно как для самих россиян, так и соседей России. Ситуация на Донбассе будет законсервирована на долгие годы, если не на десятилетия. То же самое касается и Крыма.

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