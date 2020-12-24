У Карелії знайшли річку з крові і риб'ячих нутрощів. Фото

У Карелії біля селища Попов Поріг місцеві жителі виявили річку з крові і риб'ячого жиру.

Про це повідомив телеканал "360". Причиною дивного явища став масовий забій риби на одній з форельоводчих ферм.

За словами місцевих жителів, директор ферми геть відмовляється з ними спілкуватися, через що всі проблеми доводиться вирішувати самим.

Люди розповіли, що вода з кров'ю і риб'ячими нутрощами випливає по трубі з форельоводчої ферми і потрапляє в ліс, а коли тане сніг, вона стікає в річку. З неї місцеві жителі беруть воду для пиття.

В адміністрації кажуть, що нібито розроблений проект очисних споруд, які дозволять уникнути забруднення навколишнього середовища. Він знаходиться на стадії узгодження.

Кривава річка в Карелії Скриншот

Річка з риб'ячими нутрощами Вконтакте

Співробітники Мінприроди зафіксували факти порушення екологічного законодавства.

Компанії, що займається форельоводчим бізнесом, загрожує штраф. Вона вже була оштрафована на 150 тисяч рублів (близько 57 тис. гривень) в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року в окупованому Росією Криму на берег викинуло 661 дельфіна, що стало рекордом з початку спостережень. Причиною катастрофи став масовий вилов риби риболовецькими підприємствами, жертвами якого стали і дельфіни.