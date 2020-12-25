У Карелії знайшли річку з крові і риб'ячих нутрощів. Фото

У Карелії біля селища Попов Поріг місцеві жителі виявили річку з крові і риб'ячого жиру.

Про це повідомив телеканал "360". Причиною дивного явища став масовий забій риби на одній з форельоводчих ферм.

За словами місцевих жителів, директор ферми геть відмовляється з ними спілкуватися, через що всі проблеми доводиться вирішувати самим.

Люди розповіли, що вода з кров'ю і риб'ячими нутрощами випливає по трубі з форельоводчої ферми і потрапляє в ліс, а коли тане сніг, вона стікає в річку. З неї місцеві жителі беруть воду для пиття.

В адміністрації кажуть, що нібито розроблений проект очисних споруд, які дозволять уникнути забруднення навколишнього середовища. Він знаходиться на стадії узгодження.

Співробітники Мінприроди зафіксували факти порушення екологічного законодавства.

Компанії, що займається форельоводчим бізнесом, загрожує штраф. Вона вже була оштрафована на 150 тисяч рублів (близько 57 тис. гривень) в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку 2020 року в окупованому Росією Криму на берег викинуло 661 дельфіна, що стало рекордом з початку спостережень. Причиною катастрофи став масовий вилов риби риболовецькими підприємствами, жертвами якого стали і дельфіни.