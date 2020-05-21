У Кадирова запідозрили коронавірус: ЗМІ повідомили про термінову доставку глави Чечні в Москву

У глави Чечні Рамзана Кадирова підозрюють коронавірусну хворобу COVID-19.

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Як повідомив Telegram-канал "Baza", Кадирова доставили спецбортом в Москву, в одну з кращих клінік.

Кадиров міг заразитися коронавірусом

"На перші симптоми нездужання Кадиров став скаржитися ще кілька днів тому, проте спочатку списував це на ГРВІ. Але пізніше його стан почав швидко погіршуватися, і лікарі рекомендували йому звернутися в московські лікарні", – йдеться в повідомленні.

За даними джерела, у Кадирова діагностували ураження легень, однак COVID-19 ще остаточно не підтвердили.

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Як писав OBOZREVATEL, днями Рамзан Кадиров зажадав звільняти чеченських лікарів, які скаржаться на брак засобів захисту від коронавірусу.