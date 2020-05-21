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21 травня • оновлено в 17:08
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У Кадирова запідозрили коронавірус: ЗМІ повідомили про термінову доставку глави Чечні в Москву

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У глави Чечні Рамзана Кадирова підозрюють коронавірусну хворобу COVID-19.

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Як повідомив Telegram-канал "Baza", Кадирова доставили спецбортом в Москву, в одну з кращих клінік.

Кадиров міг заразитися коронавірусом

Кадиров міг заразитися коронавірусом

"На перші симптоми нездужання Кадиров став скаржитися ще кілька днів тому, проте спочатку списував це на ГРВІ. Але пізніше його стан почав швидко погіршуватися, і лікарі рекомендували йому звернутися в московські лікарні", – йдеться в повідомленні.

За даними джерела, у Кадирова діагностували ураження легень, однак COVID-19 ще остаточно не підтвердили.

Як писав OBOZREVATEL, днями Рамзан Кадиров зажадав звільняти чеченських лікарів, які скаржаться на брак засобів захисту від коронавірусу.

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Тема
Коронавірус
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Теги
хвороба вірус
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