"Божественний струмінь": РПЦ модернізувала процес освячення. Відео з Росії

В одному із храмів Російської православної церкви замість кропила священик використовував в ході служби шланг із водою.

Підтверджуюче відео опублікував у Twitter відомий російський блогер Рустем Адагамов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що в ході священної дії священик відкрив кран і вода хлинула на віруючих. За кадром почувся сміх.

У храмі РПЦ людей облили водою зі шланга Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на побачене. "Взагалі здуріли?", "Дуже хороша річ – прискалка для обприскування картоплі від колорадських жуків!", "І тут він дістав свій шланг", "Як тобі таке, Ілоне Маск?", "А такі дії не ображають почуттів віруючих?", "Душ шарко", "Якось "недуховно", "Божественний струмінь", – посміялися в коментарях росіяни.

Шланг з водою замість кропила: інновації приходять і в православну церкву :-) pic.twitter.com/u3qPrWonOB - Roustem Adagamov (@adagamov) January 23, 2020

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