У суботу, 8 серпня, в Хабаровську (Росія) городяни зібралися на черговий протестний мітинг на підтримку колишнього очільника краю Сергія Фургала.

Як повідомляє DVHAB, мітингувальники зібралися на центральній площі Леніна. Відзначається, що на вулиці міста вийшли близько 30 тисяч осіб.

Росіяни вимагали від влади відкритого суду для Фургала в Хабаровську, а не в Москві. Вони скандували гасла "Це наш вибір!", "Свободу!" і "Чесний суд в Хабаровську!".

Мітинг в Хабаровську

Крім того, жителі міста підтримали білорусів, в чиїй країні завтра, 9 серпня, пройдуть вибори президента: "у нас спільні цілі – боротьба з диктаторськими режимами".

Журналістка Олена Риковцева в Facebook написала, що мітингу в Хабаровську звучали гасла: "Геть царя!", "Всю владу радам", "Хабаровськ, виходь!", "Путіна у відставку!" і "Росія, виходь!".

Протестний мітинг в Хабаровську

При цьому в мерії міста повідомили, що на мітинг вийшли всього близько 2,8 тисяч осіб. Однак з опублікованих в мережі фото і відео видно, що мітингувальників набагато більше.

Місцева влада відзначила, що за несанкціонований мітинг вже склали понад сто адміністративних протоколів, а суд притягнув до відповідальності 11 осіб.

Мітинг в Хабаровську в підтримку колишнього губернатора

Мітинг в Хабаровську, Росія

Люди вийшли на вулиці міста

На мітинг вийшли близько 30 тисяч осіб

Мыстяни на мітингу

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