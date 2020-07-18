У Хабаровську влаштували наймасштабніший протест проти арешту Фургала: на вулиці вийшли десятки тисяч. Фото

У Хабаровську протестують проти арешту губернатора Сергія Фургала.

У суботу, 18 липня, в центрі Хабаровська почалася нова несанкціонована акція на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Як повідомляє Meduza, на вулиці міста вийшли десятки тисяч протестувальників (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Коли люди рухалися колоною по центральній вулиці Муравйова-Амурського, вона була заповнена майже повністю.

Зробивши коло по центральних вулицях, учасники акції повернулися на площу Леніна. За оцінкою самих протестувальників, їхня кількість вже перевищила кількість учасників аналогічної акції 11 липня, яка стала наймасовішою в історії Хабаровська.

Мітингувальники зажадали від мера Хабаровська Сергія Кравчука вийти до них. Вони скандували біля будівлі мерії "Свободу!" і "Путін – злодій!"

Після мітингу люди знову рушили ходою центральними вулицями. Також до центру міста під'їхала автоколона з учасниками акції з інших міст Хабаровського краю.

На вулиці Хабаровська вийшли десятки тисяч протестувальників Twitter Олега Степанова

Центральна вулиця Хабаровська була майже повністю заповнена людьми Twitter Сталкера

У Хабаровську протестують проти арешту губернатора Сергія Фургала Telegram "Протесты в мире"

Протестувальники в Хабаровську скандували "Путін – злодій!" Telegram "Протесты в мире"

Учасники акції зробили коло центральними вулицями Хабаровська Скрін Twitter

Карикатура в зв'язку з протестами в Хабаровську Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня затримали губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Його підозрюють в організації вбивств і замахів на низку підприємців.

11 липня на мітингу в Хабаровську зажадали відставки президента РФ Володимира Путіна. Російські ЗМІ тоді зазначили, що це найбільша політична акція на Далекому Сході за останнє десятиліття.