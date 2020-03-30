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31 березня • оновлено в 02:53
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У Хабаровську сусіди побажали смерті жінці з COVID-19. Відео

1.1т
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У російському Хабаровську сусіди побажали смерті жінці, яка повернулася з-за кордону і захворіла на коронавірус COVID-19.

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Розповідь Валентини опублікував телеграм-канал Mash (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Наші діти страждають!" У Хабаровську сусіди побажали смерті жінці з COVID-19

Жінка їздила в Аргентину, а назад поверталася через Рим. Наступного дня Валентині стало погано, вона звернулася в швидку і у неї діагностували коронавірус. Під'їзд закрили на карантин.

У неї залишився вдома кіт, якого приходить годувати сусідка, яка і знайшла на дверях записку з побажанням смерті. Там було написано: "Здохни тварюко сама скоріше. Через тебе страждають наші діти".

"Наші діти страждають!" У Хабаровську сусіди побажали смерті жінці з COVID-19

Кадр відео Mash

Сама Валентина заявила, що розуміє людей, тому що їм страшно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія пішла на більш радикальні карантинні мери в зв'язку з поширенням коронавірусу і вирішила посилити в країні правила в'їзду і виїзду.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Хабаровськ
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
О Господи, бумажку на дверь приклеили. Как дети, е-мое. То ли дело в Нью-Санжарии, вот где подлинный народный гнев
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