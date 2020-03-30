У російському Хабаровську сусіди побажали смерті жінці, яка повернулася з-за кордону і захворіла на коронавірус COVID-19.

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Розповідь Валентини опублікував телеграм-канал Mash (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Жінка їздила в Аргентину, а назад поверталася через Рим. Наступного дня Валентині стало погано, вона звернулася в швидку і у неї діагностували коронавірус. Під'їзд закрили на карантин.

У неї залишився вдома кіт, якого приходить годувати сусідка, яка і знайшла на дверях записку з побажанням смерті. Там було написано: "Здохни тварюко сама скоріше. Через тебе страждають наші діти".

Кадр відео Mash

Сама Валентина заявила, що розуміє людей, тому що їм страшно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія пішла на більш радикальні карантинні мери в зв'язку з поширенням коронавірусу і вирішила посилити в країні правила в'їзду і виїзду.

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