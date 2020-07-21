У Хабаровську спалахнули протести через нового губернатора: вимагають відставки Путіна. Фото і відео
У російському Хабаровську 21 липня приблизно 1,5 тисячі людей прийшли на акцію проти призначення губернатором краю Михайла Дегтярьова замість заарештованого і відстороненого від цієї посади у зв'язку з втратою довіри Сергія Фургала.
Протест триває понад тиждень, цього разу учасники скандували: "Путіна у відставку". Про це повідомляє Telegram-канал "Медуза – LIVE" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що декілька сотень людей також прийшли до будівлі уряду на головній площі міста. Колону направляли активістки в зелених футболках.
До старту ходи було чути крики: "Свободу Фургалу!", "Фургала додому!", "Ганьба ЛДПР", "Не хочемо Дегтярьова" і "Забирайся!". Підкреслюється, що останні два, ймовірно, адресовані призначеному Володимиром Путіним т. в. о. губернатора Михайлові Дегтярьову, якого 21 липня представили уряду і депутатам регіону.
"Колона рухається звичним уже маршрутом, відпрацьованим за 10 днів. У натовп вливаються люди з вулиць, які перетинають головну артерію. Скандують: "Фургал – наш вибір!", "Дегтярьов іди!" і "Путіна у відставку!". Їх підтримують ті, хто сидять на виносних верандах кафе", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 липня в російському Хабаровську пройшов масовий мітинг проти арешту губернатора регіону Сергія Фургала і за відставку президента РФ Володимира Путіна.
Фургала підозрюють в організації вбивств підприємців в 2004–2005 роках. Однак він провину не визнає. Люди вийшли на протести в його підтримку.