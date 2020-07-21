У Хабаровську спалахнули протести через нового губернатора: вимагають відставки Путіна. Фото і відео

У російському Хабаровську 21 липня приблизно 1,5 тисячі людей прийшли на акцію проти призначення губернатором краю Михайла Дегтярьова замість заарештованого і відстороненого від цієї посади у зв'язку з втратою довіри Сергія Фургала.

Протест триває понад тиждень, цього разу учасники скандували: "Путіна у відставку". Про це повідомляє Telegram-канал "Медуза – LIVE" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що декілька сотень людей також прийшли до будівлі уряду на головній площі міста. Колону направляли активістки в зелених футболках.

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

До старту ходи було чути крики: "Свободу Фургалу!", "Фургала додому!", "Ганьба ЛДПР", "Не хочемо Дегтярьова" і "Забирайся!". Підкреслюється, що останні два, ймовірно, адресовані призначеному Володимиром Путіним т. в. о. губернатора Михайлові Дегтярьову, якого 21 липня представили уряду і депутатам регіону.

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

"Колона рухається звичним уже маршрутом, відпрацьованим за 10 днів. У натовп вливаються люди з вулиць, які перетинають головну артерію. Скандують: "Фургал – наш вибір!", "Дегтярьов іди!" і "Путіна у відставку!". Їх підтримують ті, хто сидять на виносних верандах кафе", – йдеться в повідомленні.

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

Протести в Хабаровську (kommersant.ru)

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