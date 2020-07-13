У главного кармана Путина возникли большие проблемы

Один из главных карманов Путина – Газпром, продолжает сыпаться, и это именно так, поскольку проблемы у него возникли сразу по большинству экспортных направлений. "Северный поток – 2" стал не самой большой проблемой. На самом деле, настоящей проблемой становится потеря рынков сбыта. Многие помнят, как из Москвы всего несколько лет назад раздавался громкий хохот по поводу того, что Литва поставила плавучую регазификационную установку и стала принимать СПГ.

Тогда было сказано, что потребление газа Литвой было каплей в море и что изменение ситуации в этом направлении вообще ничего не значит. Но вот прошло время и Украина, один из крупнейших потребителей российского газа, избавилась от поставок из РФ. Практически к финишу подходят поставки российского газа в Польшу и это – отнюдь не конечный перечень стран, которые либо вообще выпали из рынков сбыта Газпрома, либо существенно сократили закупки.

Оно и понятно, ведь сжиженный газ уже стал дешевле трубопроводного, который РФ поставляет по долгосрочным контрактам. То есть, уже скоро исполнится год, как цена сжиженного газа стала устойчиво более низкой, чем предлагаемый Газпромом газ в трубах. Еще будучи монополистом, Газпром вынуждал потребителей подписывать долгосрочные контракты на условиях "бери или плати", что в принципе исключало возможность закупок чужого газа.

Но сначала Украина успешно обжаловала это условие и вынудила Газпром заплатить компенсацию почти 3 миллиарда долларов, а потом и Польша сделала то же самое, получив компенсацию вдвое меньше, но все же. Очевидно, что это условие не помогло Газпрому и теперь потребители российского газа уже не оглядываются на долгосрочный контракт и покупают газ у других поставщиков, у кого он оказывается дешевле.

Москве теперь просто невыгодно поднимать вопрос об условии "бери или плати", поскольку в таком случае, гарантированно получит встречный иск на компенсацию ущерба, нанесенного злоупотреблением монопольным положением. А в результате – гарантированно проиграет, как это было с Украиной и Польшей. Поэтому сложилась неприятная для Газпрома ситуация, когда клиенты дорогой газ не берут, за исключением стран, где не боятся брать откаты и где некому пояснять, почему покупается газ вдвое дороже.

Де-факто, Газпром становится в избыточное количество продавцов газа и вынужден играть по рыночным правилам, а именно – предлагать газ не в рамках кабальных долгосрочных контрактов, а на электронных торгах, где цена формируется по состоянию на момент совершения сделки. Тут уже не пошалишь с ценой, поскольку мгновенно лишишься покупателя, который уйдет и уходит к конкуренту.

В результате – объемы поставок падают и там, где вчера Газпром господствовал безраздельно, складывается совсем другая ситуация. Отсюда возникают веерные отключения магистральных газопроводов, якобы на профилактику. Суть этой профилактики всем понятна, но в РФ никто не говорил об этом вслух, поскольку по стоящим десятки миллиарды долларов газопроводам, банально нечего гнать, ибо с другой стороны на газ нет покупателя.

В таких условиях, строительство новых труб, а тем более, с гигантскими политическими и экономическими издержками, теряет любой экономический смысл. И вся эта возня вокруг трубы происходит уже не для того, чтобы получить какую-то экономическую выгоду, нет. Об этом уже нет и речи. Сейчас это нужно Путину только для того, чтобы это не стало очевидным символом поражения его политики.

Если сейчас что-то там можно говорить о коронавирусе или еще о чем-то таком, чтобы лох сглотнул эту жвачку, то недостроенная, пусть и совершенно ненужная труба, уж очень символична. Ведь кроме репутационного удара лично по Путину, кто-то может задать вполне резонный вопрос о том, что с той стороны трубы никому ни холодно, ни жарко от того, что ее не достроили. Проще говоря, эта труба не была нужна изначально, а значит, в основе плана строительства, лежала глупая идея и тупой прогноз перспектив, а значит это – ответственность Путина.

Но ситуация меняется и теперь об этом стали говорить вслух и начали писать в самой РФ. На Московии раньше никому в голову не могло прийти критиковать Путина за просчеты в стратегических вопросах, которые стоили казне десятков миллиардов долларов, а теперь ситуация меняется. Правда, лично его еще не обвиняют, но намекают настолько прозрачно, что не понять этого может лишь особо одаренный пациент. И очень похоже на то, что прямые обвинения не за горами.

Вот как прямо сейчас описывают ситуацию в газовом секторе экономики, российские СМИ:

"Россия продолжает терпеть катастрофу на газовом рынке Турции, которая еще два года назад была вторым крупнейшим клиентом "Газпрома" после Германии, а в 2020-м резко сократила импорт на фоне притока СПГ и нарастающего конфликта с Кремлем вокруг Сирии и Ливии.

По итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями 2-летней давности, что вынудило "Газпром" остановить один из двух ведущих в страну трубопроводов – "Голубой поток".

Проблема – в отсутствии спроса. В настоящий момент газ качает только запущенный в январе этого года "Турецкий поток". Его более чем достаточно, и использовать две трубы смысла нет".

Более того, злокозненные журналисты попытались узнать, когда же возобновится работа "Голубого", но в компании отказались назвать хоть какой-то ориентир. Обычно, в случае "профилактики" сразу говорили, что остановится газопровд такого-то числа, а возобновит работу – такого-то. В этот раз таких комментариев не последовало.

Возникает вопрос о том, в чем же тут дело? А дело в том, что дедушка Вова перехитрил себя настолько мастерски, что невольно хочется выписать ему контрольную благодарность. Суть проблемы в се в тех же контрактах, которые составлялись в его администрации, а не в Газпроме. А согласно этим контрактам, Турция должна платить 228 долларов за тысячу кубометров, что почти в 4 раза выше спотовых котировок. То есть, никто в здравом уме и твердой памяти, с таким "надежным поставщиком" на одном гектаре дела иметь не будет.

Тут же есть и расшифровка сказанного выше для тех, кто еще не уловил смысла:

"Российский газ Турция заменяет сжиженным, который рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы падали до 40-45 долларов за тысячу кубометров".

Вот и все. Вова и его любимая гоп-команда, закапывают лепрозорий изнутри и тут главное их не вспугнуть. Пока они все делают как надо. Следующий этап – вытаскивание труб из воды и их распил на металлолом. Плюс к тому, что на трубопроводах распилили при строительстве, можно еще неплохо нагреться на металлоломе. Почему бы и нет?