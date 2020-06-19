У Росії бабуся місяць знущалася із 7-річного онука: зв'язувала і кидала в підвалі

Дарина Дурова Новини Росії 20:24, 19.06.2020 Оновлено: 20:47, 19.06.2020

У місті Гірник в Алтайському краї Росії пенсіонерка близько місяця знущалася зі свого онука.

61-річна жінка зв'язувала дитину й замикала її в погребі будинку. Про це повідомляється на сайті регіонального СУ СК.

Відомо, що 7-річна дитина перебувала під опікою бабусі з травня до червня. Протягом цього часу жінка похилого віку застосовувала щодо хлопчика фізичне і психічне насильство.

Вирішується питання про вилучення дитини із сім'ї. За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтями "Катування" і "Незаконне позбавлення волі неповнолітнього".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Красноярську 57-річна жінка жорстоко побила трирічну дитину в ліфті.

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