У Росії бабуся місяць знущалася із 7-річного онука: зв'язувала і кидала в підвалі
У Гірнику бабуся катувала дитину
У місті Гірник в Алтайському краї Росії пенсіонерка близько місяця знущалася зі свого онука.
61-річна жінка зв'язувала дитину й замикала її в погребі будинку. Про це повідомляється на сайті регіонального СУ СК.
Відомо, що 7-річна дитина перебувала під опікою бабусі з травня до червня. Протягом цього часу жінка похилого віку застосовувала щодо хлопчика фізичне і психічне насильство.
Вирішується питання про вилучення дитини із сім'ї. За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтями "Катування" і "Незаконне позбавлення волі неповнолітнього".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Красноярську 57-річна жінка жорстоко побила трирічну дитину в ліфті.
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