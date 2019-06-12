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Кремлівський безБашенник
Кремлівський безБашенник
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У ФСБ скандалы: большие начальники облажались

27.9тЧитати матеріал російською

Наши источники в окружении главы Совбеза Николая Патрушева сообщают о возросшей за последние дни до критического уровня "токсичности" начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.

Именно Дорофеев, одинаково близкий к Собянину, Воробьеву и Чайке, согласовал для руководства ГУ МВД по Москве арест Ивана Голунова, и именно его проклинают сейчас многие элитные группы (и особенно - близкие к Колокольцеву).

Последующую реакцию общества в ФСБ не ожидали, в результате оперативнее всех забили тревогу именно в Совбезе.

"Кейс Голунова" запустил мощный виток борьбы правоохранительных органов, который даёт неожиданные "побочные эффекты". Так, из-за многочисленных журналистских расследований, так или иначе связанных с потенциальными заказчиками и организаторами ареста Голунова, под угрозой оказался бизнес таких людей, как губернатор Подмосковья Воробьёв и семья генпрокурора Чайки.

Отдельная волна проверок (причём, уже и Генпрокуратуры, т.к. вопрос взят на контроль в КУ АП) коснётся мусорного и похоронного бизнеса в Москве и области.

Иван Голунов

Иван Голунов

ВВС.сом

Именно генерал Алексей Дорофеев является главным куратором и "крышей" для похоронного бизнеса в Москве: братья Мазараки, один из которых - замглавы ГБУ "Ритуал", выступают номинальными держателями всех активов, а помощник Дорофеева, подполковник ФСБ Марат Медоев помогает "руками" решать возникающие вопросы у представителей "своего бизнеса". Что же касается критики в отношении бенефициаров мусорного бизнеса, то тут также именно Дорофеев был конечной инстанцией, не допустившей возбуждение уголовных дел.

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Источник сообщает, что миллиардер и теперь уже бывший полковник МВД Захарченко покажется нищим студентом, если арестовать Дорофеева и имущество аффилированных с ним лиц. А ведь Дорофеев встречался ранее с Президентом, минуя согласование Бортникова, как непосредственного руководителя.

По этой причине Патрушев обратился в АП с просьбой о снятии напряжения в элитах через увольнение Дорофеева или перевод на нейтральную должность, не в ФСБ.

Наши два, независимых друг от друга источника в АП, подтвердили, что фамилия Дорофеева в указанном контексте вчера обсуждалась на совещаниях в АП у Вайно и Шалькова, на которых было принято решение освободить Голунова и снять обвинение...

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Росія
Теги
Новини РосіїФСБ
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Радари Джанька
Радари Джанька
Инкогнито-автор сосёт из пальца незаурядно. А может не только из пальца? Уж больно высоко у него "источники" и с коленок может не достать.
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Радари Джанька
Радари Джанька
Махал Махалыч, не шуми - я уяснил, что ты гигантский спец в теме *овна, его запахов и вкусов. Вот такие же, как ты, дегустаторы и подносят "инсайд-патроны" нашей авторше-инкогнито. Это, конечно, без учёта собственного высасывания ...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Радари Джанька, ого! Новое гoвно - прямиком с паРРаши! Особо вонючее!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бурление дерьма на паРРаше! (с)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кароче:галунова отпустить,наркоту поделить.
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