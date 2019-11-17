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17 листопада • оновлено в 21:29
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Після походу в дитсадок: у Росії раптово померла однорічна дитина

3.3т
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У Єкатеринбурзі (РФ) від менінгококової інфекції померла дитина, якій різко стало погано, коли вона була в приватному дитячому садку.

У трагедії батьки малюка, якому виповнився 1 рік і 10 місяців, звинувачують лікарів і вихователів, передає місцеве видання Е1.ru.

Коли батьки увечері 12 листопада прийшли забирати Аміра із садка, сина їм винесли на руках. Він палав від жару і майже не міг рухатися. Уже вдома мама Юлія, переодягаючись сина, помітила на його животі незрозумілі плями і негайно викликала "швидку".

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Мама дитини Юлія із сином

Мама дитини Юлія із сином

Е1.ru

До приїзду медиків температура спала. Лікарі сказали, що плями схожі на синці й не виявили нічого серйозного, у зв'язку з чим жінка відмовилася від госпіталізації.

Але вночі вона почула, як дитина стогне, і викликала швидку допомогу знову. Хлопчика відвезли в реанімацію. У лікарні він впав у кому і згодом помер.

"Виходить реаніматор і каже, що все погано. Діагнозменінгококова інфекція, блискавична. Він сказав, що жодних надій ми не даємо, їдьте додому... Потім дзвонить телефон. Чоловік бере трубку, і йому кажуть: смерть зафіксували", – цитує жінку Telegram-канал LIFE SHOT.

Мама дитини Юлія із сином

Мама дитини Юлія із сином

Е1.ru

Офіційна причина смерті – синдром Уотерхауса-Фрідеріксена. Це різке руйнування кори надниркових залоз при двосторонньому крововиливі в наднирники.

У правоохоронних органах підтвердили інцидент, проте підкреслили, що мати добровільно відмовилася від госпіталізації дитини.

На перший виклик швидка їхала дві години, але, як пояснили правоохоронці, причина в тому, що виклик був пов'язаний тільки з високою температурою.

Після походу в дитсадок: у Росії раптово померла однорічна дитина

Е1.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Єкатеринбурзі дівчина 10 років проходила з катетером в носі, який забув доктор. Через це у неї згнили кістки черепа і зуби.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
здоров'я
Місце
Росія Єкатеринбург
Теги
померла дитина Новини Росії
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Исаев Максим
Исаев Максим
Трудность выявления синдрома Уотерхауса-Фридериксена состоит в том, что клинические проявления не отличаются специфичностью, а при исследовании крови и мочи на первом этапе диагностики также обнаруживают изменения, которые могут быть при любом токсико-инфекционном шоке. Практически не детектируется...
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. Талисман
. Талисман
Бабы ещё нарожают.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
На одного будущего убийцу меньше
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Исаев Максим
Исаев Максим
Коротков Сергей, на ваших пи-дор-гов уже имеющихся поголовно хватит! Ишшо и с запасом!
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