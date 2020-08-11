У дусі диспетчера Карлоса: "експерт" з РФ похвалився ключовим "доказом" щодо катастрофи MH17
Так званий "незалежний експерт Юрій Антипов заявив, що має в розпорядженні "ключовий доказ", яка нібито доводить, що на борту збитого над Донбасом МН17 був вибух.
Його доказ висміяли в соціальних мережах, порівнявши це з фейком про "диспетчері Карлосе".
Антипов заявив, що у нього є медичний манометр, який нібито належав лікарю-пасажиру збитого лайнера. За його словами, пристрій добре збереглося, проте спеціальний роздільник, що утримує стрілку приладу в необхідних межах - в погнути стані. Виходячи з цього "експерт" зробив висновок, що така деформація може свідчити про вибух всередині літака – мовляв, він зафіксував не спад тиску, а потужний стрибок.
"Принесли вам диспетчера Карлоса з новими доказами!" – сказано в пабліку "РаіссяТудей" у Facebook. Користувачі також стали іронізувати з приводу твердження Антипова: "Свіжа версія від країни-бензоколонки", "Та ми цей прилад спостерігаємо вже багато років".
Як повідомляв OBOZREVATEL , після того, як малайзіскій Boeing-777 був збитий над Добассом в 2014 році, російські пропагандисти стали розганяти фейк про "диспетчері Карлосе", який нібито працював в аеропорту "Бориспіль" і бачив як борт супроводжували два українських винищувача.
Пізніше аккаунт, з якого писав "диспетчер", був перейменований, а потім заблокований.