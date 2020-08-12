У дусі диспетчера Карлоса: "експерт" з РФ похвалився ключовим "доказом" щодо катастрофи MH17

Так званий "незалежний експерт Юрій Антипов заявив, що має в розпорядженні "ключовий доказ", яка нібито доводить, що на борту збитого над Донбасом МН17 був вибух.

Його доказ висміяли в соціальних мережах, порівнявши це з фейком про "диспетчері Карлосе".

Реакція мережі на "доказ" по МН17. Facebook "РаіссяТудей"

Антипов заявив, що у нього є медичний манометр, який нібито належав лікарю-пасажиру збитого лайнера. За його словами, пристрій добре збереглося, проте спеціальний роздільник, що утримує стрілку приладу в необхідних межах - в погнути стані. Виходячи з цього "експерт" зробив висновок, що така деформація може свідчити про вибух всередині літака – мовляв, він зафіксував не спад тиску, а потужний стрибок.

"Принесли вам диспетчера Карлоса з новими доказами!" – сказано в пабліку "РаіссяТудей" у Facebook. Користувачі також стали іронізувати з приводу твердження Антипова: "Свіжа версія від країни-бензоколонки", "Та ми цей прилад спостерігаємо вже багато років".

Реакція користувачів на "доказ" по МН17. Facebook "РаіссяТудей"

Реакція користувачів на "доказ" по МН17. Facebook "РаіссяТудей"

Реакція користувачів на "доказ" по МН17. Facebook "РаіссяТудей"

Як повідомляв OBOZREVATEL , після того, як малайзіскій Boeing-777 був збитий над Добассом в 2014 році, російські пропагандисти стали розганяти фейк про "диспетчері Карлосе", який нібито працював в аеропорту "Бориспіль" і бачив як борт супроводжували два українських винищувача.

Пізніше аккаунт, з якого писав "диспетчер", був перейменований, а потім заблокований.