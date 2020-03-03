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3 березня • оновлено в 16:23
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У "ДНР" захотіли долучитися до правок у конституцію Росії

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Представники так званої влади "ДНР" захотіли долучитися до обговорення поправок до конституції Росії, змінити яку задумав Володимир Путін.

Таку пропозицію зокрема висунув глава самопроголошеної невизнаної республіки Денис Пушилін. Про це повідомляє "Lenta.ру".

"У Росії відбувається широке обговорення змін до конституції країни. Вважаю, що громадяни РФ, які проживають на Донбасі, також мають бути залучені до цього процесу", – заявив ватажок терористів.

Пушилін заявив, що "ДНР" хоче долучитися до обговорення поправок у конституцію РФ

Пушилін заявив, що "ДНР" хоче долучитися до обговорення поправок у конституцію РФ

Зазначається, що він запропонував "до широкого обговорення" проєкт змін до преамбули основного закону РФ, який передавав перший заступник голови комітету нелегітимної Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін.

Зокрема, депутат закликав внести таке формулювання: "Ми, росіяни, в союзі з іншими братніми народами згуртувалися в багатонаціональний народ Російської Федерації, з'єднаний спільною долею на своїй землі".

Водночас у робочій групі щодо змін до конституції РФ преамбулу вирішили не міняти.

"Ми можемо без цього обійтися", – відповів на всі ці пропозиції голова комітету Держдуми із законодавства Павло Крашенінніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести до конституції країни-агресорки поправку про заборону відчуження територій і спадкоємність РФ щодо СРСР.

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Автор
Марина Ліснічук
Особа
Денис Пушилін
Місце
Росія
Теги
Конституція терористи "ДНР" ДНР
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Х Елена
Х Елена
Когда те, кто ужЕ с 07 мая 2012 года НЕ соблюдают Конституцию РФ, начинают ещё и "вносить поправки" в неё, то получается ещё фееричнее))). Желание поучаствовать в этом личностей, которые сначала отказалась гражданства Украины, потом от сбацанной ими на НАГРАБЛЕННОЙ земле и под скоммунизженным двуглавым орлом "публики Донбассовичей", - лишь придаёт пикантности сложившейся ситуёвине. Как тут в очередной раз не вспомнить классику :"А вы...как ни садитесь..." ( И.А.Крылов).
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