У "ДНР" захотіли долучитися до правок у конституцію Росії

Представники так званої влади "ДНР" захотіли долучитися до обговорення поправок до конституції Росії, змінити яку задумав Володимир Путін.

Таку пропозицію зокрема висунув глава самопроголошеної невизнаної республіки Денис Пушилін. Про це повідомляє "Lenta.ру".

"У Росії відбувається широке обговорення змін до конституції країни. Вважаю, що громадяни РФ, які проживають на Донбасі, також мають бути залучені до цього процесу", – заявив ватажок терористів.

Пушилін заявив, що "ДНР" хоче долучитися до обговорення поправок у конституцію РФ

Зазначається, що він запропонував "до широкого обговорення" проєкт змін до преамбули основного закону РФ, який передавав перший заступник голови комітету нелегітимної Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін.

Зокрема, депутат закликав внести таке формулювання: "Ми, росіяни, в союзі з іншими братніми народами згуртувалися в багатонаціональний народ Російської Федерації, з'єднаний спільною долею на своїй землі".

Водночас у робочій групі щодо змін до конституції РФ преамбулу вирішили не міняти.

"Ми можемо без цього обійтися", – відповів на всі ці пропозиції голова комітету Держдуми із законодавства Павло Крашенінніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін виступив із пропозицією внести до конституції країни-агресорки поправку про заборону відчуження територій і спадкоємність РФ щодо СРСР.

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