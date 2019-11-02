У дитсадку Росії по-звірячому вбили дитину: з'явилися нові подробиці

Нарьян-Марський (Росія) міський суд заарештував охоронця дитячого садка, де вбили шестирічну дитину.

Як передає "Інтерфакс", чоловіка відправили в СІЗО на два місяці. Проти нього порушено справу за статтею "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів у віці до 6 років, що призвели по необережності заподіяння смерті людини".

Охоронець дистанційно, не виходячи з кімнати охорони, відчинив вхідні двері вбивці, прийнявши невідомого чоловіка за батька одного з дітей.

Також порушено кримінальну справу за фактом недбалості посадових осіб дитячого садка, які не забезпечили безпеку перебування дитини в дошкільному закладі, за статтею "недбалість, що призвела з необережності заподіяння смерті людини".

Чоловік проник в дитсадок і вбив хлопчика

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хакасії (Росія) мати виколола очі 4-місячному синові після сварки з чоловіком. Одне очне яблуко жінка вирізала повністю, а інше проткнула звичайним кухонним ножем. Коли чоловік повернувся додому з роботи, він побачив дружину, яка щось шепотіла своїй жертві на вухо. Малюк зараз знаходиться в лікарні, а його мати - на допиті.

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