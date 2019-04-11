У Держдумі знайшли труп помічника померлого екс-глави ФСБ

У четвер, 11 квітня, у Москві знайшли мертвого помічника депутата Держдуми, екс-директора ФСБ Миколи Ковальова, Сергія Шамаріна.

62-річний чоловік помер просто у робочому кабінеті у Георгіївському провулку, передає ТАСС.

Шамарін помер менш ніж через тиждень після того, як пішов з життя сам Ковальов.

"Дійсно, сьогодні на своєму місці у Держдумі помер помічник Миколи Дмитровича Ковальова — Сергій Шамарін. Наскільки нам відомо, вони довго працювали разом, це його давній товариш", — йдеться у повідомленні.

Микола Ковальов помер 5 квітня у віці 69 років після тривалої хвороби. У 1996-1998 роках він очолював ФСБ, з 1999 року був депутатом Держдуми РФ.

Його наступником на цій посаді став чинний президент Росії Володимир Путін. До того, як очолити спецслужбу, Ковальов працював інженером і оперуповноваженим, воював в Афганістані, був заступником директора Федеральної служби контррозвідки, потім п'ять разів обирався депутатом Держдуми.

У нижній палаті парламенту Ковальов у різні часи очолював комісії по боротьбі з корупцією та по контролю за доходами депутатів і комітет у справах ветеранів.

Микола Ковальов Інтерфакс

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві знайшли мертвим генерал ФСБ.

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