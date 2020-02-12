У Держдумі злякалися за "чорного Леніна" з "ДНР": що пропонують

Депутат нелегітимної Держдуми (Росія) Сергій Шаргунов вимагає врятувати терориста "ДНР" Бенеса Айо, більше відомого під прізвиськом "чорний Ленін", якого перед цим затримали в Архангельській області.

Він надіслав листа до місцевої прокуратури, а також начальнику УМВС Росії по області. Текст з'явився в його Telegram-каналі.

Бенес Айо Сайт терористів "ДНР"

У ньому політик просить "сприяти легалізації на території РФ громадянина Латвії, зокрема надати тимчасовий притулок".

"Бенесс Айо – активний учасник руху "Антимайдан", і в разі його передачі Україні існує реальна загроза його життю і здоров'ю", – стверджує Шаргунов.

Як писав OBOZREVATEL раніше, терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "чорним Леніним", виступив із претензіями до Росії.

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