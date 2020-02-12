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12 лютого • оновлено в 13:32
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У Держдумі злякалися за "чорного Леніна" з "ДНР": що пропонують

2.2т
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Депутат нелегітимної Держдуми (Росія) Сергій Шаргунов вимагає врятувати терориста "ДНР" Бенеса Айо, більше відомого під прізвиськом "чорний Ленін", якого перед цим затримали в Архангельській області.

Він надіслав листа до місцевої прокуратури, а також начальнику УМВС Росії по області. Текст з'явився в його Telegram-каналі.

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Бенес Айо

Бенес Айо

Сайт терористів "ДНР"

У ньому політик просить "сприяти легалізації на території РФ громадянина Латвії, зокрема надати тимчасовий притулок".

"Бенесс Айо – активний учасник руху "Антимайдан", і в разі його передачі Україні існує реальна загроза його життю і здоров'ю", – стверджує Шаргунов.

У Держдумі злякалися за "чорного Леніна" з "ДНР": що пропонують

Як писав OBOZREVATEL раніше, терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "чорним Леніним", виступив із претензіями до Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Andria Viktor
Andria Viktor
Самый достойный черножопый Ленин,его место на Красной площади.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Воистину- Членин ( чёрный ленин))))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В Латвии он тоже в розыске. Я не очень хорошо отношусь к нацболам, но выдавать его нельзя ни Латвии, ни Украине. Это очень наивный, очень честный человек, он идеалист, как первые коммунисты. Надо дать ему российское гражданство и пусть едет, куда хочет
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фил филька
фил филька
Кристина Стефанова, ну уж спасибо, но не надо. нацболы разрушают страну в которой находятся. этого не все понимают. в украине нацики в почете пусть туда сдают его.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Кристина Стефанова, его место в Воркуте,или на Таймыре.
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