У Держдумі відповіли Клімкіну за скандал із ВВС і Кримом

Депутат Державної думи Росії Руслан Бальбек відповів на критику ексглави Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна через те, що російська редакція ВВС назвала окупований Крим російською територією.

Бальбек заявив, що провідні світові ЗМІ "живуть у сучасних реаліях". За словами російського депутата, від України в Криму залишилися "лише спогади, до того ж негативні", передають РИА Новости.

"Провідні світові ЗМІ на відміну від пана Клімкіна живуть у сучасних реаліях, саме тому півострів, над яким майорить триколор, діють закони РФ, російська валюта, вони називають фактично російським, що є чистісінькою правдою. Українського тут залишилося – лише спогади, до того ж негативні. Без сумніву, це не подобається ексміністру Клімкіну, але хто він такий, щоб вказувати решті світу, як треба жити?" – сказав Бальбек.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російська редакція ВВС обурила українських політиків і дипломатів публікацією про протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального, в якій назвала окуповані Сімферополь і Севастополь територією країни-агресора.