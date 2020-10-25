У Держдумі видали, що Україна повинна відшкодувати "збиток" жителям Криму

В анексованому Росією Криму окупанти обурилися заявою про компенсацію за вкрадений півострів. У Держдумі РФ сказали, що Україна повинна сама відшкодувати збиток кримчанам.

Незаконно обраний депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет сказав, що Крим не повернеться до України, передає "РІА Новини".

"Мабуть, їм все не дає спокою Крим, ось і народжуються всякі ущербні ідеї. Україні пора припинити спроби нажитися на півострові. Час, коли Крим був у складі України, пішов безповоротно", – говорив окупант.

За його словами, після окупації Крим почав "розвиватися", чого не було до анексії.

"Тільки завдяки Росії, яка розвиває Крим небаченими темпами, вдалося домогтися розвитку півострова. Україна зобов'язана відшкодувати кримчанам матеріальну та моральну шкоду, і ми готові його підрахувати і витребувати", – висловив Шеремет свою думку.

Пояснимо, що в ході київського безпекового форуму виступила глава партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що в Україні потрібен закон, який наказував би підрахувати грошову компенсацію за окупацію Криму.

"Потрібен такий закон – підраховувати, яких збитків Росія завдає Україні, тому що ми бачимо, що є міжнародні прецеденти, коли ці гроші були повернуті. Скільки це вимагати – п'ять, п'ятдесят чи п'ятсот мільярдів доларів? Ми не знаємо", – пояснила вона.

Політик додала, що її фракція запропонувала законопроєкт про те, щоб встановити розмір суми, яку Україна зможе стягнути з Росії. За її словами, зараз проєкт "розглядає комітет".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні прокуратура зайнялася знищеними окупантами культурними і природними об'єктами Криму.