У Держдумі видали, що Путін врятував Навальному життя

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про "порятунок" опозиціонера Олексія Навального президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляється на офіційному сайті Держдуми, Володін назвав Навального "безстидником і негідником" за слова про те, що до його отруєння причетний особисто Путін.

"Путін врятував його життя... Його щиро рятували всі – від пілотів і лікарів до президента. І робити такі заяви може тільки непорядна людина", – вважає спікер.

На його думку, цілком очевидно, що Навальний працює зі спецслужбами та органами влади західних країн.

"Бундестаг Німеччини не йде на створення робочої групи з Державною думою, щоб розібратися в тому, що сталося. Росії, незважаючи на звернення наших органів, не надано ні біоматеріалів, ні висновків лікарів, які оглядали Навального при надходженні до лікарні. Це ще раз доводить, що все було інсценовано зарубіжними країнами, щоб створити напругу в Росії в момент підведення підсумків виборів у Білорусі, блокувати нашу країну і не дозволити захистити суверенітет союзної нам держави. У тих, хто хотів прибрати до рук Білорусь, нічого не вийшло", – підкреслив Володін.

Нагадаємо, Навальний вважає, що за його отруєнням стоїть особисто Путін.

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