У Держдумі видали, що Путін врятував Навальному життя
Володін назвав Навального "безстидником і негідником" за слова про те, що до його отруєння причетний особисто Путін
На його думку, цілком очевидно, що Навальний працює зі спецслужбами західних країн
Спікер Держдуми заявив, що Захід намагався створити напругу в Росії з метою "прибрати до рук" Білорусь
Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив про "порятунок" опозиціонера Олексія Навального президентом Росії Володимиром Путіним.
Як повідомляється на офіційному сайті Держдуми, Володін назвав Навального "безстидником і негідником" за слова про те, що до його отруєння причетний особисто Путін.
"Путін врятував його життя... Його щиро рятували всі – від пілотів і лікарів до президента. І робити такі заяви може тільки непорядна людина", – вважає спікер.
На його думку, цілком очевидно, що Навальний працює зі спецслужбами та органами влади західних країн.
"Бундестаг Німеччини не йде на створення робочої групи з Державною думою, щоб розібратися в тому, що сталося. Росії, незважаючи на звернення наших органів, не надано ні біоматеріалів, ні висновків лікарів, які оглядали Навального при надходженні до лікарні. Це ще раз доводить, що все було інсценовано зарубіжними країнами, щоб створити напругу в Росії в момент підведення підсумків виборів у Білорусі, блокувати нашу країну і не дозволити захистити суверенітет союзної нам держави. У тих, хто хотів прибрати до рук Білорусь, нічого не вийшло", – підкреслив Володін.
Нагадаємо, Навальний вважає, що за його отруєнням стоїть особисто Путін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування до Німеччини, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.