Головна Новини
25 лютого • оновлено в 16:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Держдумі огризнулися на слова Данілова про розвал Росії

5.4т
Читати матеріал російською

У російській Держдумі назвали заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова про можливий розвал РФ "словами в порожнечу".

Так, нелегітимний депутат від Севастополя Дмитро Бєлік огризнувся в коментарі пропагандистському каналу RT.

"Українські політики вже давно очолюють антирейтинг за своїми прогнозами. І ось сьогодні ще один "Нострадамус" заявляє про розвал Росії. Наша країна стояла, стоїть і буде стояти на своїх політичних і моральних принципах. І як би деякі київські політики не намагалися на догоду Заходу або самим собі передбачити розвал Росії, це слова в порожнечу, яким не вірить навіть їхній народ", – сказав він.

У Держдумі огризнулися на слова Данілова про розвал Росії

У Держдумі огризнулися на слова Данілова про розвал Росії

Бєлік запевнив, що "прогнозувати Росії можна багато, але, як засвідчує історія, нічого з цього не збувається".

Російський політолог і економіст Олександр Дудчак також накинувся на Данілова, висловившись про розвал в ефірі радіо Sputnik.

"Не представникам української влади заявляти про якісь вигадані проблеми Росії. Не Росія, а Україна в 2014 році остаточно втратила суверенітет, втратила території, і могла б втратити ще більше. Так що все це – розмови ні про що. Можна було нагадати відоме прислів'я "в своєму оці колоди не бачить..." Але немає бажання вступати в дискусії з подібними теоретиками і практиками. Озирнулися б і подивилися, що відбувається з їхньою власною країною", – видав він у дусі пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данілов заявив, що президент Володимир Путін напав на Україну, бо без зовнішнього ворога він нездатний об'єднати росіян. Секретар РНБО також напророкував Росії розвал через внутрішні проблеми країни.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
14
17
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Зачем обсуждать явный бред типичного х...хла. Они почти тридцать лет сидят и ждут в убеждении, что именно после развала России они запануют. За это время их страна с потенциалом Германии на 1991 стала самой нищей страной Европы, развязала в о й н у без единого шанса на победу, потеряла часть акватории и территории, но ждуны не сдаются...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Лазарев Ярослав, С потенциалом Германии на 1991 ? Видали мы этот "потенциал" в пустых магазинах Киева 90-м. Кто вас там потчует этими дурацкими сказочками ? Неужели непонятно, что своим враньем вы только ускорите распад России ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Николаев Олег
Николаев Олег
Как люди с таким низким интеллектом попадают на такие высокие посты на Украине? Нет ни одной оригинальной причины, которой бы не было например в Китае, Индии, Британии или на самой Украине. У Украины проблемы с религией, огромная проблема с демографией и территориальные проблемы со всеми соседями, кроме Чёрного моря. У Китая тоже самое, плюс территориальные проблемы с Россией, Индией, Тайванем, Вьетнамом, Монголией, захвачен Тибет, Внутренняя Монголия, бывшая Манчжурия, Япония, в общем все соседи.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Николаев Олег, Все проблемы из России повыносил, или что-то все-таки оставил россиянам ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Типичные понты а развал все таки будет пуйло построил такую систему что после него обязательно рванет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги