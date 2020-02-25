У російській Держдумі назвали заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова про можливий розвал РФ "словами в порожнечу".

Так, нелегітимний депутат від Севастополя Дмитро Бєлік огризнувся в коментарі пропагандистському каналу RT.

"Українські політики вже давно очолюють антирейтинг за своїми прогнозами. І ось сьогодні ще один "Нострадамус" заявляє про розвал Росії. Наша країна стояла, стоїть і буде стояти на своїх політичних і моральних принципах. І як би деякі київські політики не намагалися на догоду Заходу або самим собі передбачити розвал Росії, це слова в порожнечу, яким не вірить навіть їхній народ", – сказав він.

У Держдумі огризнулися на слова Данілова про розвал Росії

Бєлік запевнив, що "прогнозувати Росії можна багато, але, як засвідчує історія, нічого з цього не збувається".

Російський політолог і економіст Олександр Дудчак також накинувся на Данілова, висловившись про розвал в ефірі радіо Sputnik.

"Не представникам української влади заявляти про якісь вигадані проблеми Росії. Не Росія, а Україна в 2014 році остаточно втратила суверенітет, втратила території, і могла б втратити ще більше. Так що все це – розмови ні про що. Можна було нагадати відоме прислів'я "в своєму оці колоди не бачить..." Але немає бажання вступати в дискусії з подібними теоретиками і практиками. Озирнулися б і подивилися, що відбувається з їхньою власною країною", – видав він у дусі пропаганди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Данілов заявив, що президент Володимир Путін напав на Україну, бо без зовнішнього ворога він нездатний об'єднати росіян. Секретар РНБО також напророкував Росії розвал через внутрішні проблеми країни.

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