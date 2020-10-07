У Дагестані шкільний автобус зіткнувся з фурами, 3 жертви, 9 поранених

У Дагестані в результаті масштабної ДТП за участю шкільного автобуса загинуло три людини і ще 9 отримали різні травми.

Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на джерело в правоохоронних органах Дагестану. Дев'ятеро людей госпіталізували (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Загинули дві жінки, в подальшому надійшла інформація, що загинув ще й один чоловік. Вісім дітей і водій мікроавтобуса доправлені до лікарні", – сказав співрозмовник агентства.

За його словами, уточнюється, помер чоловік у лікарні або загинув на місці.

За інформацією РІА "Дагестан", зіткнулися три КамАЗи, автомобіль "Лада XRay" і шкільний мікроавтобус.

Аварія сталася недалеко від селища Рибалко.

За фактом ДТП за участю дітей головним наглядовим органом республіки розпочато перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Кам'янське Дніпропетровської області водій шкільного автобуса помер за кермом під час рейсу. Всі діти залишилися живі.