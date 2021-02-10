У Росії батько знайшов у труні ляльок замість тіл померлої двійні: випливли суперечливі дані. Відео

Житель Дагестану (РФ) заявив, що під час похорону двох своїх дітей виявив, що в похоронне покривало йому загорнули іграшкові ляльки.

Відповідне відео, зняте на кладовищі, чоловік опублікував у мережі. Роликом у середу, 10 лютого, поділився Telegram-канал Baza (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Як стверджує автор відео, діти народилися в Ставропольському перинатальному центрі, де йому повідомили, що немовлята померли. Похорони він влаштував у Дагестані.

"Народилися у мене діти. Я привіз їх у Дагестан ховати. Почав розкривати саван і ось що я побачив – тут ляльки. Тут натуральні ляльки", – сказав чоловік на записові.

Він також показав людей, які перебували поруч із ним на кладовищі, вказавши, що вони є свідками інциденту.

"Значить, мої діти живі?" – запитав чоловік. Він додав, що вже оплакував немовлят.

Водночас глава Ставропілля Володимир Владимиров заявив в Instagram, що відео може бути фейком. Він підтвердив, житель Дагестану звернувся до поліції, але жінки з указаними ним даними не було зареєстровано в місцевому перинатальному центрі №1, як і випадків подвійної смерті.

Чоловіка допитують правоохоронці. Деталі того, що відбулося, доведеться з'ясувати слідству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Воронежі (РФ) 4 лютого чоловік викинувся з вікна 17-го поверху та впав на коляску з п'ятимісячною дитиною. Чоловік загинув на місці, немовля – в машині швидкої допомоги.