У Чорне море увійшли кораблі НАТО: Росія почала стеження

Новини Росії 19:19, 7.07.2020 Оновлено: 19:39, 7.07.2020

Мінно-тральна група військових кораблів НАТО увійшла в акваторію Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні Національного центру управління обороною Росії. Там уточнили, що Чорноморський флот РФ почав стеження за діями іноземних суден.

У складі групи альянсу – плавуча база постачання "Аліакмон" Військово-морських сил Греції (флагман), тральщик "Тамбре" Іспанії та "Гаета" ВМС Італії.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями постійної мінно-тральні групи сил першочергового задіяння НАТО у складі плавучої бази постачання "Аліакмон" ВМС Греції (флагман), тральщиків-шукачів мін "Тамбре" ВМС Іспанії, "Гаета" ВМС Італії, які зайшли 7 липня 2020 року в акваторію Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, командувач Збройними силами України Руслан Хомчак пояснив, як НАТО допоможе Україні в Чорному морі.

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