У чиновника Путіна виявили коронавірус

Гліб Іванов Новини Росії 10:55, 24.04.2020

У першого заступника міністра транспорту Російської Федерації Інокентія Алафінова виявили коронавірус СOVID-19.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash. У повідомленні сказано, що чиновник здав тест в ЦНДІ Росспоживнагляду – і він виявився позитивним.

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Алафінов в минулому займав різні посади в Міністерстві фінансів, був заступником керівника Росавтодору. З 2018 року – перший заступник міністра транспорту РФ.

У Інокентія Алафінова виявили коронавірус
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зайняла друге місце в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, на першому вже опинилися США.

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