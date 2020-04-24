У чиновника Путіна виявили коронавірус

У першого заступника міністра транспорту Російської Федерації Інокентія Алафінова виявили коронавірус СOVID-19.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash. У повідомленні сказано, що чиновник здав тест в ЦНДІ Росспоживнагляду – і він виявився позитивним.

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Алафінов в минулому займав різні посади в Міністерстві фінансів, був заступником керівника Росавтодору. З 2018 року – перший заступник міністра транспорту РФ.

У Інокентія Алафінова виявили коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зайняла друге місце в світі за кількістю нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, на першому вже опинилися США.

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