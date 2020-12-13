У Чечні трапився потужний землетрус. Відео

У ніч на неділю, 13 грудня, у Чечні трапився потужний землетрус.

Як повідомляється на сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, його магнітуда становила 4,7, епіцентр був за 14 км на південь від Грозного, а вогнище – на глибині 10 км (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас Північно-Осетинська філія геофізичної служби РАН повідомляє про землетрус магнітудою 4,9 з епіцентром в Урус-Мартанівському районі на глибині 25 км.

У соцмережах пишуть, що поштовхи відчувалися на території як Чечні, так і сусідніх регіонів – Дагестану, Інгушетії, Північної Осетії.

Також момент землетрусу показали на відео. На ролику видно, як під стелею гойдається лампочка, а автор розповідає, що в кімнаті в момент удару почали хитатися меблі.

"Як трухануло! Жах!" – поділилася своїми враженнями місцева мешканка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в турецькій провінції Ізмір стався руйнівний землетрус магнітудою від 6,6 до 6,9, осередок підземних поштовхів був на глибині 16,54 км.

Початок потужного землетрусу потрапив в об'єктиви камер відеоспостереження.