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19 вересня • оновлено в 21:46
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У Чечні пожежа охопила найбільший ТРЦ: відео вогняного пекла

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У четвер, 19 вересня, в столиці Чечні Грозному загорівся найбільший торгово-розважальний центр "Гранд Парк".

Про це з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій республіки повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Пожежа виникла в одному з магазинів. Інформації про постраждалих немає. Площа пожежі, яка спочатку становила 150 квадратних метрів, зросла до 700.

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У Чечні загорівся найбільший ТРЦ

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ

Скріншот з відео

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ

Соцмережі

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ

Соцмережі

Відзначається, що будівлю змогли знеструмити. На місце прибули рятувальні служби, які провели евакуацію.

"На місце пожежі направлено сили та засоби за підвищеним рангом виклику", – відзначили в МНС. НП привласнили 2 рівень складності.

Для гасіння пожежі було залучено 12 одиниць техніки та 50 пожежників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві загорівся торговий центр "Атріум".

Раніше Росію сколихнула трагедія в Кемерово – там десятки людей загинули в палаючому ТЦ "Зимова вишня".

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Росія
Теги
Новини Росії ТРЦ пожежа
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