У Чечні пожежа охопила найбільший ТРЦ: відео вогняного пекла

У четвер, 19 вересня, в столиці Чечні Грозному загорівся найбільший торгово-розважальний центр "Гранд Парк".

Про це з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій республіки повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Пожежа виникла в одному з магазинів. Інформації про постраждалих немає. Площа пожежі, яка спочатку становила 150 квадратних метрів, зросла до 700.

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ Скріншот з відео

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ Соцмережі

У Чечні загорівся найбільший ТРЦ Соцмережі

Відзначається, що будівлю змогли знеструмити. На місце прибули рятувальні служби, які провели евакуацію.

"На місце пожежі направлено сили та засоби за підвищеним рангом виклику", – відзначили в МНС. НП привласнили 2 рівень складності.

Для гасіння пожежі було залучено 12 одиниць техніки та 50 пожежників.

У Грозному загорівся найбільший в Чечні торговий комплекс, площа пожежі - 150 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає.



Детальніше: https://t.co/PLy20msG4V pic.twitter.com/BWTiAAtqcZ - Телеканал Дождь (@tvrain) September 19, 2019

У Грозному загорівся найбільший в Чечні торгово-розважальний центр.



Вогонь охопив три поверхи. На місці працюють рятувальні служби, за попередніми даними, постраждалих немає pic.twitter.com/SLfYww8EQG - Лентач (@the_lentach) September 19, 2019

У Грозному спалахнула пожежа в торговому центрі "Гранд Парк" https://t.co/DJ0L1qCtdi pic.twitter.com/dh9YcT7wNR - РІА Новини (@rianru) September 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві загорівся торговий центр "Атріум".

Раніше Росію сколихнула трагедія в Кемерово – там десятки людей загинули в палаючому ТЦ "Зимова вишня".

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