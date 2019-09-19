У Чечні пожежа охопила найбільший ТРЦ: відео вогняного пекла

У четвер, 19 вересня, в столиці Чечні Грозному загорівся найбільший торгово-розважальний центр "Гранд Парк".
Про це з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій республіки повідомляє "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Пожежа виникла в одному з магазинів. Інформації про постраждалих немає. Площа пожежі, яка спочатку становила 150 квадратних метрів, зросла до 700.
У Чечні загорівся найбільший ТРЦ
Скріншот з відео
У Чечні загорівся найбільший ТРЦ
Соцмережі
У Чечні загорівся найбільший ТРЦ
Соцмережі
Відзначається, що будівлю змогли знеструмити. На місце прибули рятувальні служби, які провели евакуацію.
"На місце пожежі направлено сили та засоби за підвищеним рангом виклику", – відзначили в МНС. НП привласнили 2 рівень складності.
Для гасіння пожежі було залучено 12 одиниць техніки та 50 пожежників.
У Грозному загорівся найбільший в Чечні торговий комплекс, площа пожежі - 150 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає.- Телеканал Дождь (@tvrain) September 19, 2019
Детальніше: https://t.co/PLy20msG4V pic.twitter.com/BWTiAAtqcZ
У Грозному загорівся найбільший в Чечні торгово-розважальний центр.- Лентач (@the_lentach) September 19, 2019
Вогонь охопив три поверхи. На місці працюють рятувальні служби, за попередніми даними, постраждалих немає pic.twitter.com/SLfYww8EQG
У Грозному спалахнула пожежа в торговому центрі "Гранд Парк" https://t.co/DJ0L1qCtdi pic.twitter.com/dh9YcT7wNR- РІА Новини (@rianru) September 19, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві загорівся торговий центр "Атріум".
Раніше Росію сколихнула трагедія в Кемерово – там десятки людей загинули в палаючому ТЦ "Зимова вишня".
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