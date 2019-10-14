У Чечні почалася "зачистка" оточення Кадирова: що відомо

У Чечні почалася масштабна "зачистка" правлячої еліти з оточення глави республіки Рамзана Кадирова.

Як передає "Нова газета", серед затриманих нібито числяться глава МНС Руслан Ях'єв, колишній міністр лісового господарства Дікмагомед Мулаєв, колишній віцепрем'єр із соціального блоку Халід Вайханов та інші чиновники.

"Зачистки" почалися ще в серпні, через кілька днів після відставки мера міста Аргун Ібрагіма Темірбаєва. Кадиров був налаштований проти нього ще з 2006 року, коли Темірбаєв підтримав тодішнього главу Чечні Ала Алханова.

Темірбаєв "максимально неполіткоректно" висловлювався про Кадирова і його сім'ю в телефонних розмовах, які нібито прослуховувалися.

Також в минулому році були затримані силовики з оточення Алханова Ідріс Гаібов і Шаміль Магомаєв. Стверджується, що їх катували і останній нібито в результаті помер.

Рамзан Кадиров ТВ Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чечні підлітка принизили в прямому ефірі за те, що він виступив проти Кадирова і посмів його критикувати.

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