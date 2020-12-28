У Чечні чоловіки з ножами напали на поліцію: багато вбитих. Відео

Мирослав Семенюк Новини Росії 14:34, 28.12.2020 Оновлено: 14:44, 28.12.2020

У понеділок, 28 грудня, в центрі Грозного двоє невідомих із ножами напали на пост дорожньо-патрульної служби.

За попередніми даними місцевих ЗМІ, загинуло двоє співробітників поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Самих нападників убили вогнем у відповідь.

Інші подробиці наразі уточнюють.

У центрі Грозного двоє невідомих із ножами напали на пост ДПС
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2016 року в Чечні підірвали КПП силовиків.

Бойовики, які влаштували перестрілку в Грозному, могли бути членами терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

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