У Чечні чоловіки з ножами напали на поліцію: багато вбитих. Відео

У понеділок, 28 грудня, в центрі Грозного двоє невідомих із ножами напали на пост дорожньо-патрульної служби.

За попередніми даними місцевих ЗМІ, загинуло двоє співробітників поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Самих нападників убили вогнем у відповідь.

Інші подробиці наразі уточнюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні 2016 року в Чечні підірвали КПП силовиків.

Бойовики, які влаштували перестрілку в Грозному, могли бути членами терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).