У Росії за поправки в Конституцію голосують у коробках. Курйозне фото
У Брянську замість кабінки для голосування поставили коробку.
У місті Брянськ (РФ) на одній із дільниць голосування щодо поправок до Конституції Росії поставити позначку в бланку пропонують у картонній коробці.
Відповідне фото 28 червня на своїй сторінці в Twitter опублікував Андрій Захаров, кореспондент "Русской службы BBC". Він зазначив, що на коробку було приклеєно листочок із написом "кабіна для голосування".
Брянськ. Facebook Андрія Захарова
Скріншот
Інші місця для голосування в Брянську. Facebook Андрія Захарова
Інші місця для голосування в Брянську. Facebook Андрія Захарова
Користувачі мережі висміяли подібну систему "анонімності".
Коментарі до посту. Скріншот
Коментарі до посту. Скріншот
Коментарі до посту. Скріншот
Коментарі до посту. Скріншот
Коментарі до посту. Скріншот
Коментарі до посту. Скріншот
Коментарі до посту. Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії 25 червня почалося голосування щодо поправок до Конституції, яке триватиме до 1 липня. Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни.
На чолі списку змін – "обнулення" термінів президента РФ Володимира Путіна.
Голосування проходить не тільки на дільницях, але й під відкритим небом.
У мережі згадали, як у 1996 році Путін говорив про важливість змінюваності влади в країні.