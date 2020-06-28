У Росії за поправки в Конституцію голосують у коробках. Курйозне фото

У Брянську замість кабінки для голосування поставили коробку.

У місті Брянськ (РФ) на одній із дільниць голосування щодо поправок до Конституції Росії поставити позначку в бланку пропонують у картонній коробці.

Відповідне фото 28 червня на своїй сторінці в Twitter опублікував Андрій Захаров, кореспондент "Русской службы BBC". Він зазначив, що на коробку було приклеєно листочок із написом "кабіна для голосування".

Брянськ. Facebook Андрія Захарова

Скріншот

Інші місця для голосування в Брянську. Facebook Андрія Захарова

Інші місця для голосування в Брянську. Facebook Андрія Захарова

Користувачі мережі висміяли подібну систему "анонімності".

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

Коментарі до посту. Скріншот

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