Відома британська журналістка Кетрін Белтон опублікувала нову книгу про президента Росії Володимира Путіна і його оточення.

Як пише The Guardian, книга отримала назву "Люди Путіна: як КДБ захопив Росію, а потім взявся за Захід" (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West).

У Британії написали книгу про "людей Путіна"

"Белтон володіє неперевершеним знанням схем з акціями, пакетами рефінансування, злиттями, підставними компаніями та офшорними рахунками, які оголюють приховане захоплення пострадянської економіки та державних інститутів групою колишніх офіцерів КДБ і силовиків", – зазначає видання.

Журналістка об'єднала цю фінансову історію з показаннями безлічі кремлівських інсайдерів, дипломатів, банкірів, офіцерів розвідки, прокурорів, кримінальних авторитетів та олігархів.

"Белтон стверджує, що Путін і його санкт-петербурзька команда керують державою за правилами кримінального клану. Існує загальний грошовий банк, відомий як "общак". Він може бути використаний для особистих проєктів, таких як розкішний палац за $1 млрд, побудований для президента біля Чорного моря. Інсайдери, які працюють на цій секретній віллі, називають Путіна псевдонімами, серед яких – "Михайло Іванович", начальник міліції з радянської комедії, "тато" і "номер один". Іноді вони вказують пальцем на стелю", – йдеться в рецензії на книгу.

Також журналістка дає докладний звіт про ранні роки Путіна як агента в німецькому Дрездені. За її відомостями, Дрезден був ключовою базою для операцій КДБ, зокрема смертоносних, у яких Путін нібито відігравав безпосередню роль.

"Метою Москви було підірвати і посіяти хаос на Заході", – повідомляється у книзі.

Белтон показує, як західні уряди, що проповідують верховенство закону, вільні ринки та повагу до приватної власності, закривають очі на "розграбування російського бізнесу Кремлем і його союзниками".

"Ми вірили в західні цінності... Але виявилося, що все залежало від грошей, і всі ці цінності були чистим лицемірством", – розповів один із колишніх російських банкірів.

Обкладинка нової книги про Путіна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили правду про тиранію Путіна в Росії.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.