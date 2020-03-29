У Берії була 61 коханка: спливли деталі інтимного життя головного ката Сталіна

29 березня виповнився 121 рік з дня народження "головного ката" радянського диктатора Йосипа Сталіна Лаврентія Берії. Глава НКВС, який "прославився масовими репресіями в СРСР, запам'ятався історикам також своєю велелюбністю.

Як передає KrasnodarMedia, за часів правління Берії ходили чутки про його сексуальні домагання, в тому числі до заміжніх жінок і зовсім юних дівчат. За словами самого Берії, у нього були стосунки з 62 жінками, тільки одна з них стала його дружиною.

Єдиною дружиною Берії була Ніно Гегечкорі. Вона познайомилася з ним на початку 20-х років минулого століття в Грузії, коли носила передачі заарештованому дядькові Сашку Гегечкорі, який був сусідом по камері Берії. Берія сам попросив руки у 16-річної дівчини. Йому на той час було лише 22 роки. Незабаром у них народився син Серго. Незважаючи на те, що Ніно було відомо про пригоди чоловіка, вона залишалася зразковою і вірною дружиною до кінця життя.

Другою, але неофіційною дружиною Берії була Валентина Дроздова. На момент їхнього знайомства вона ще вчилася в школі. В результаті спільного життя на світ з'явилася донька Марта. На наступний же день після арешту Берії в червні 1953 р, Дроздова звернулася в прокуратуру із заявою про те, що була змушена жити з главою НКВД під загрозою розправи.

За часів правління Берії по Москві ходили чутки, що по місту їздить чорний автомобіль, в який силою затягують красивих дівчат і везуть в катівні НКВС, де їх гвалтує "кат Сталіна". Сам Берія на допитах після арешту зізнався, що мав інтимну близькість з 62 дівчатами.

Лаврентій Берія КП

У число коханок Берії увійшла також зірка фільмів "Пампушка", "Майська ніч", "Нічний патруль" та інших - Тетяна Окуневська. За словами жінки, Берія "допоміг" їй отримати тюремний термін через те, що вона не відповідала йому взаємністю, хоч вони і мали інтимні стосунки. Після п'яти років в таборах актриса почала кар'єру з нуля і повернула собі популярність.

Ще однією коханкою Берії була популярна актриса Зоя Федорова. Вона сама ініціювала зустріч і спілкування, щоб врятувати батька, заарештованого за доносом. У підсумку батька Федорової звільнили, а сама вона отримала право звертатися до Берії в будь-який час. Після того, як актриса завела роман з американським офіцером, її заарештували і засудили до 25 років таборів. Перед арештом Берія подарував їй букет зі словами: "Це тобі на могилу". Федорову амністували набагато раніше терміну, після того, як помер Сталін і Берію заарештували.

Лаврентій Берія КП

Як писав OBOZREVATEL, в Росії дали прогноз, що Путін за прикладом Сталіна почне масові репресії: "буде чергове звіряче закручування гайок і відбирання прав і свобод у громадян".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.