У Bellingcat попередили про повторну спробу отруїти Навального
Керівництво Росії може зробити третю спробу отруїти арештованого опозиціонера Олексія Навального.
Як сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв, доля політика залежить від чисельності акцій на його підтримку.
На питання, чи можлива нова спроба отруєння Навального, він сказав, що "дуже можлива".
"Я думаю, ФСБ і Кремль хочуть подивитися на реакцію частини народу на арешт Навального, і в результаті приймуть рішення, як з ним далі. І чим більше вони побачать зараз людей на вулиці, тим безпечніше буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються", – підкреслив Грозєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Навального затримали відразу після його повернення в Росію 17 січня. До цього він чотири місяці перебував в Німеччині, де проходив лікування після отруєння.
18 січня прямо у відділенні поліції провели засідання суду. Навального заарештували на 30 діб, а він в свою чергу закликав людей виходити на вуличні мітинги.
23 січня в Росії пройшли мітинги на підтримку Навального. Перші акції протесту організували на Далекому Сході РФ – Хабаровську, Владивостоку і Петропавловську-Камчатському, на вулиці вийшли тисячі людей.
До вечора в цілому силовики затримали близько 3000 осіб.
Російський політик і соратник Навального Леонід Волков заявив, що в наступні вихідні знову пройдуть протестні акції.