У Bellingcat попередили про повторну спробу отруїти Навального

Керівництво Росії може зробити третю спробу отруїти арештованого опозиціонера Олексія Навального.

Як сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" представник міжнародної організації Bellingcat Христо Грозєв, доля політика залежить від чисельності акцій на його підтримку.

На питання, чи можлива нова спроба отруєння Навального, він сказав, що "дуже можлива".

"Я думаю, ФСБ і Кремль хочуть подивитися на реакцію частини народу на арешт Навального, і в результаті приймуть рішення, як з ним далі. І чим більше вони побачать зараз людей на вулиці, тим безпечніше буде Навальному, тому що вони все-таки злякаються", – підкреслив Грозєв.

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