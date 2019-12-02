Літак і 62-метрова яхта: пропагандистку Путіна викрили у "вигідному" романі

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального виявив у російської пропагандистки Наїлі Аскер-Заде приватну 62-метрову яхту і літак бізнес-класу.

Відповідне розслідування було опубліковано в понеділок, 2 грудня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За даними політика, ведуча російського телеканалу "Россия-1" є коханкою глави банку "ВТБ" Андрія Костіна. Саме завдяки цьому роману у Аскер-Заде нібито і з'явилися предмети розкоші.

Аскер-Заде викрили в романі з главою банку "ВТБ"

Наїля Аскер-Заде baza.io

Андрій Костін ВВС

Так, ФБК з'ясував, що вартість яхти – $62 млн. Вона належить офшорній компанії. Літак також зареєстрований на офшор у Карибському басейні. При цьому попереднім власником літака була структура банку "ВТБ". Вартість моделі Bombardier Global 6000 становить близько $60 млн.

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли літак fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту fbk.info

Примітно, що інформаційні агентства ТАСС і РИА "Новости" видалили опубліковані раніше матеріали про розслідування Навального. На сторінках зі статтями з'явилися повідомлення про помилку.

Сама Аскер-Заде прокоментувала розслідування на сторінці в Instagram "Замовила нативну рекламу своєї інсти в одного популярного блогера. Не думала, що так зайде", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали італійську віллу пропагандиста Володимира Соловйова, який регулярно критикує Європу.

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