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3 грудня • оновлено в 06:47
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Літак і 62-метрова яхта: пропагандистку Путіна викрили у "вигідному" романі

6.1т
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Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального виявив у російської пропагандистки Наїлі Аскер-Заде приватну 62-метрову яхту і літак бізнес-класу.

Відповідне розслідування було опубліковано в понеділок, 2 грудня (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За даними політика, ведуча російського телеканалу "Россия-1" є коханкою глави банку "ВТБ" Андрія Костіна. Саме завдяки цьому роману у Аскер-Заде нібито і з'явилися предмети розкоші.

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Аскер-Заде викрили в романі з главою банку "ВТБ"

Аскер-Заде викрили в романі з главою банку "ВТБ"

Наїля Аскер-Заде

Наїля Аскер-Заде

baza.io

Андрій Костін

Андрій Костін

ВВС

Так, ФБК з'ясував, що вартість яхти – $62 млн. Вона належить офшорній компанії. Літак також зареєстрований на офшор у Карибському басейні. При цьому попереднім власником літака була структура банку "ВТБ". Вартість моделі Bombardier Global 6000 становить близько $60 млн.

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли літак

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли літак

fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

fbk.info

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

У пропагандистки Аскер-Заде знайшли яхту

fbk.info

Примітно, що інформаційні агентства ТАСС і РИА "Новости" видалили опубліковані раніше матеріали про розслідування Навального. На сторінках зі статтями з'явилися повідомлення про помилку.

Сама Аскер-Заде прокоментувала розслідування на сторінці в Instagram "Замовила нативну рекламу своєї інсти в одного популярного блогера. Не думала, що так зайде", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали італійську віллу пропагандиста Володимира Соловйова, який регулярно критикує Європу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Особа
Олексій Навальний
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Он Алекс
Он Алекс
Нормально так ватников «обула»...
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Он Алекс, Свинохряк кокёлжопый! Ты дЫбЫл? Если она является любовницей главы банка, как пишет эта помойка, то почему она не может летать на частном самолете и пользоваться яхтой?)))
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0
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЕТО НОРМАЛЬНО КОБЫ НЕБЫЛА СУКОЙ.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А вам-то что?
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