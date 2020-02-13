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13 лютого • оновлено в 08:17
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Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
Російський політик, екс-депутат Держдуми Росії Всі статті автора

Тюрьма в России – филиал ада

2.6т
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Никакого удовлетворения от того, что завтра Дадаева, убийцу Бориса Немцова, могут отправить из колонии в тюрьму, я не испытываю.

Да, по фото видно, что в колонии строгого режима он устроился неплохо. Но я не нахожу ни удовольствия, ни утешения в том, что это "неплохо" превратится в "невыносимо" усилиями того самого государства, по заказу которого Борис и был убит, а те, кто отдавал приказ, "потерялись".

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Заур Дадаев в колонии строгого режима

Что такое ФСИН – мы все знаем. А один из ее бывших сотрудников, знающий это особенно хорошо, предпочел сегодня застрелиться в суде, лишь бы не отправиться туда на три года.

Никакая месть, никакая самая страшная тюрьма не вернёт Бориса. В его память мы должны не сгноить убийц в сибирских тюрьмах, а забрать власть из рук заказчиков убийства.

Новини
ФСБ била током, ломала черепа и звала посмотреть на это матерей

Но вместо этого они продолжают сами забирать жизнь и свободу у других. А тюрьмы остаются филиалом ада, и если сегодня там будут мучить Дадаева, то завтра – парней из московского дела.

Я не призываю к всепрощению, ни в коем случае. Я просто напоминаю, что заказчики убийства не наказаны. До встречи на марше Немцова 29.02!

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Автор
Дмитро Гудков Дмитро Гудков
Тема
Вбивство Бориса Нємцова
Особа
Борис Нємцов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Дмитрия Гудкова
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Mega Death
Mega Death
Пусть папку своего спросит, как он власти лизал зад, пока его на жареном не приняли. Если бы не фээсбэшное прошлое, сидел бы с ними за столом))
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