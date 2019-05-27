"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії

У Красноярську (Росія ) клумби з тюльпанами огородили металевими ґратами, що викликало бурхливий відгук у мережі.

Так, підтверджувальні фото опублікували користувачі Twitter. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як розповіли місцеві жителі, автором ідеї є будівельна компанія "Сибіряк", біля офісу якої і були висаджені квіти.

Twitter Рустема Адагамова

Twitter Рустема Адагамова

Twitter Іллі Варламова

Росіяни в коментарях почали обговорювати, для чого ж знадобилися такі заходи безпеки.

"Дивно, що струм не пустили. Залишилося газони сітками обнести, щоб не топтали", "Тюльпани суворого режиму", "Є така традиція в Красноярську: тюльпани за ґрати саджати", "В Росії навіть тюльпани за ґратами сидять", "Якщо не квіти, так ґрати на курники розтягнуть", "Ґрати – це скрепи. Без ґрат нікуди", – написали користувачі.

Тюльпани суворого режиму в Красноярську. А інакше не можна - народ-Богоносець квіти зріже, цибулини викопає, землю складе в мішки і розтягне. https://t.co/wWANMcJ1E4 pic.twitter.com/BdfX52nqli - Рустем Адагамов (@adagamov) 27 травня 2019 р

Є така традиція в Красноярську, тюльпани за грати садити: https://t.co/HuS903OKwR pic.twitter.com/B51XyD07se - Ілля Варламов (@varlamov) 27 травня 2019 р

Тюльпани в Красноярську. У Росії навіть тюльпани за гратами сидять. pic.twitter.com/jenqHV9wSL - Дідусь Фу (@DedushkaFu) 27 травня 2019 р

У Красноярську встановили антивандальную сітку на міську клумбу, щоб співгромадяни не щурів тюльпани.



Ласкаво просимо в Сіті 17 pic.twitter.com/KIBnH4AgAn - Розпушувач Мозгов ™ (@crazy_kutas) 27 травня 2019 р

У Красноярську тюльпани огородили гратами. Якщо не квіти, так грати на курники розтягнуть https://t.co/aFyVsWNE7P - lentachel.ru (@lentachel) 27 травня 2019 р

У Красноярську будівельна компанія "Сибіряк" висадила у свого офісу тюльпани. Ну як, висадила. Посадила. pic.twitter.com/EKb6UlXMc9 - bad siberian (@bigup_universe) 23 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Омську дитячий майданчик огородили колючим дротом.

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