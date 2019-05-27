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"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії

1.1тЧитати матеріал російською

У Красноярську (Росія ) клумби з тюльпанами огородили металевими ґратами, що викликало бурхливий відгук у мережі.

Так, підтверджувальні фото опублікували користувачі Twitter. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Як розповіли місцеві жителі, автором ідеї є будівельна компанія "Сибіряк", біля офісу якої і були висаджені квіти.

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"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії

Twitter Рустема Адагамова

"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії

Twitter Рустема Адагамова

"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії

Twitter Іллі Варламова

Росіяни в коментарях почали обговорювати, для чого ж знадобилися такі заходи безпеки.

"Дивно, що струм не пустили. Залишилося газони сітками обнести, щоб не топтали", "Тюльпани суворого режиму", "Є така традиція в Красноярську: тюльпани за ґрати саджати", "В Росії навіть тюльпани за ґратами сидять", "Якщо не квіти, так ґрати на курники розтягнуть", "Ґрати це скрепи. Без ґрат нікуди", – написали користувачі.

"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії
"Тюльпани суворого режиму": з'явилися нові показові фото з Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Омську дитячий майданчик огородили колючим дротом.

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Місце
РосіяКрасноярськ
Тег
Новини Росії
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Лебедева Раиса
Лебедева Раиса
Огромное спacибо тем, кто показал мнe этот caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁3syatg Пpоcто пpойдя опрoс пoлучилa пoчти пoлyгодoвую заpплату)) Пользуйтeсь, пока eсть вoзмoжность=)
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